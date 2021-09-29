В РФ второй день подряд бьют рекорд по смертности от COVID

За прошедшие сутки в России зафиксировано 857 случаев смерти от коронавируса, сообщает местный оперативный штаб.
Это новый рекорд в этой старне: накануне сообщалось о 852 умерших от COVID-19.
Общее число умерших за время пандемии достигло 206 388 человек.
Число новых случаев COVID-19 составило 22 430 (днем ранее было 21 559), у 8,6 процента заразившихся нет симптомов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 232 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 232,8 миллиона; более 4,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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