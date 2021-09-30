В Украине продолжается рост числа новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 3 839 человек, 194 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 29 сентября 2021 в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1054, медработников — 242). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 556 человек; летальных случаев — 194; выздоровели — 3 839 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 423 379 человека, выздоровело 2 255 191 человека, летальных случаев — 56 274.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.