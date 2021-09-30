Фракция «Слуги народа» еще даже не обсуждала тему отзыва Разумкова с поста спикера

Тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась на заседаниях фракции «Слуга народа», сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, она напомнила, что в ходе выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

«Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник», — добавила Палийчук.