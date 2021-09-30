В РФ третий день подряд обновлен рекорд смертей от COVID-19

Суточный прирост умерших от коронавируса в России третий день подряд бьет рекорды: за день умерли 867 пациентов. Также резко выросло число заразившихся: за прошедшие сутки зарегистрировали 23 888 случаев заражения. Это на 6,5% больше, чем накануне (22 430). Общее число заразившихся выросло до 7 511 026, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне умерли 857 пациентов с коронавирусом — на десять человек меньше, чем сегодня. С начала пандемии умерли 207 255 человек. Вылечились от COVID-19 за день 18 826 человек, за все время — 6 672 767.