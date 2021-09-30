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Разумков заявил, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа»

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Разумков заявил, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа»

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа».

«У меня действительно нет конфликта (с фракцией „Слуга народа“ — Ред.). Если его хотят создать, то это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта... Была задача, и Давид Георгиевич (Арахамия — Ред.) ее выполнил», — сказал Разумков журналистам в четверг после заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В то же время он отметил, что готов отстаивать свою позицию, в том числе на фракции, если его пригласят.

Также спикер добавил, что на собрание фракции в Трускавец он не приглашен, поэтому не поедет туда.

Кроме того, Разумков сообщил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос об его отзыве с поста спикера.

«С Арахамией был разговор (после получения письма об отзыве — Ред.). Претензий я также не услышал... Думаю, главным инициатором этого процесса был не Давид Георгиевич», — подчеркнул Разумков.

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Он отметил, что листы для сбора подписей за отставку председателя парламента уже изготовлены и в четверг будут выданы депутатам.

«Листы уже изготовлены, коллеги их сегодня получат», — заверил он.

При этом, по его словам, при любом решении фракции и возможной отставке, он из политики уходить не собирается.

Как сообщалось, письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата.

Слуга народа, Дмитрий Разумков
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