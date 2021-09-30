Лукашенко не собирается делать Беларусь частью РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении его страны в состав РФ на повестке дня не стоит вообще, руководства двух стран достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Об этом Лукашенко сказал в четверг в интервью CNN.

«Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, — сказал глава государства. — Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят».

Президент Беларуси также рассчитывает, что в случае конфликта вся западная часть Вооруженных сил (ВС) РФ будет поддерживать Беларусь.

«У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия, — сказал Лукашенко. — И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим».