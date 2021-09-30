Дизайн-проект с ценой ремонта. Как филигранно вписаться в бюджет заказчика

Сегодня капитальный ремонт квартир в новостройках является самой популярной разновидностью ремонтных работ. И в большинстве случаев такие задания включают в себя создание адаптированного оригинального дизайн-проекта. Практически все владельцы ремонтируемой недвижимости понимают, что без проектной документации работы будут вестись без каких-либо чётких инструкций. В результате финансовые затраты и полученные результаты могут сильно разочаровать заказчика.

В настоящее время цены на ремонт квартир в Киеве варьируются в достаточно широком диапазоне, что зачастую затрудняет выбор строительной бригады. Слишком низкие расценки настораживают, а «задранные» ценники не всегда себя оправдывают. Поэтому оптимальным вариантом становится рекомендация дизайнера, разработавшего проект, который неоднократно работал с этими строителями. В этом случае владелец жилья может рассчитывать на приличное качество, которое можно поставить под контроль, заказав услугу авторского надзора.

Перебор или недобор. Куда улетят ваши деньги

Полное обустройство интерьера включает в себя черновые и чистовые отделочные работы, установку сантехники, бытового оборудования, осветительных приборов и мебели. Соответственно закупаемые материалы и товары должны подбираться как в количественном, так и в качественном оптимальном отношении. Однако, если дизайнер изначально правильно не рассчитает необходимый объём ламината, краски или обоев, то возникают риски ненужных расходов, связанных с большими остатками материалов. А недобор чреват необходимостью дополнительного подвоза, за который также придётся платить.

Слишком буйная фантазия дизайнера, который не обращает внимания на финансовые возможности заказчика, может привести к невозможности покупки сантехники или мебели из-за непомерной цены. А ведь иногда недорогие, но качественно сделанные предметы интерьера могут не только выполнять свою функцию, но и создавать привлекательную интерьерную эстетику. То же самое касается сантехники – недорогие турецкие смесители буду не хуже работать и смотреться, чем итальянские аналоги. Так что бережное отношение к бюджету должно ставиться во главу угла.

Как уберечь кошелёк заказчика

Опытный дизайнер изначально примерно представляет себе, какой ценой будет сделан ремонт в конкретном помещении. И во всех случаях обозначенный бюджет потребует проведения предварительных правильных расчётов. Иначе в ходе ремонтных работ выяснится, что заказчику придется брать кредит для того, чтобы купить дорогую итальянскую сантехнику или испанскую керамическую плитку. Как ни крути – деньги являются ограниченным инструментом, так что без грамотного распределения средств у заказчика могут возникнуть финансовые проблемы.

Профессиональный дизайнер знает, где что купить и у каких мастеров заказать мебель. Более того, при заказе услуги авторского сопровождения проекта, специалист будет лично ездить с заказчиком по магазинам. Такая помощь во всех случаях позволяет сокращать временные и денежные затраты. А наличие на руках точных цифр исключает перерасход средств с образованием больших остатков строительных материалов. И, наконец, у запасливого толкового дизайнера всегда найдётся дисконтная карта, позволяющая сэкономить 7-10% на накопленных скидках. Так что бесспорная ценность плодотворного сотрудничества заказчика с исполнителем в это случае не вызывает никаких сомнений.

Статья написана по материалам сайта https://belik.ua