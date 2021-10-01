Зеленский завтра приедет на заседание «Слуги народа» в Трускавце

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в выездном заседании фракции «Слуга народа» в субботу в Трускавце Львовской области, сообщил народный депутат Никита Потураев.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Украина», парламентарий подтвердил информацию о том, что глава государства присоединится к работе в рамках этого заседания 2 октября. При этом он не смог точно сказать, соответствует ли действительности информация о том, что президент проведет на заседании около полутора часов.

«Я думаю, вы пришли к такому выводу, потому что в программе на эти Q&A, то есть вопросы-ответы с президентом, отведено полтора часа. Но это не означает, что он будет присутствовать только это время», — сказал Потураев.

Он также уточнил, что основная нагрузка во время заседания фракции будет именно в субботу.

«Завтра основное — это работа в группах по стратегическим направлениям, это такая проектная работа», — добавил депутат.