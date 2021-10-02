В Украине за сутки 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 3 469 человек, 203 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 1 октября 2021 в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1104, медработников — 235). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 692 человека; летальных случаев — 203; выздоровели — 3 469 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 сентября зафиксировано 6 552 новых случая заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 447 222 человека, выздоровело 2 261 924 человека, летальных случаев — 56 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.