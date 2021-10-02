Количество сделанных в Украине прививок приближается к 13 миллионам

В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 128 070 человек. Всего уже проведено более 12,8 млн прививок.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 71 667 человек, полностью иммунизированны — 56 403.

С начала вакцинальной кампании в Украине против COVID уже привито 7 144 470 человек. Из которых получили одну дозу вакцины — 7 144 468, а полностью иммунизированны (получили две дозы) — 5 731 125 человек.

Всего в Украине уже сделоно 12 875 593 прививки.