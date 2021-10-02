В РФ заявили о завершении шагов для сертификации «Северного потока-2»

Россия сделала все необходимые шаги для сертификации «Северного потока-2». Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.
«Процедуры идут, они достаточно сложные, и еще трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта... Все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», — подчеркнул он.
Накануне генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах сообщил, что сертификация «Северного потока-2» может затянуться на неопределенный срок, поэтому ввод его в эксплуатацию не обеспечит Европу газом будущей зимой. О конкретной причине задержки Маубах не говорил.
10 сентября «Газпром» официально сообщил о полном завершении строительства трубопровода «Северный поток-2». Для реализации проекта потребовалось на 1,5 года больше, чем было запланировано.
8 сентября национальный регулятор в сфере энергетики — Федеральное сетевое агентство Германии — запустил процесс сертификации газопровода после подачи всех необходимых документов. По информации регулятора, на это может уйти максимум четыре месяца.
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