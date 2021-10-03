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В Украине сегодня почти «бабье лето»

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В Украине сегодня почти «бабье лето»

В Украине в воскресенье, 3 октября, осадков не ожидается, в отдельных областях ночью и утром местами туман; воздух прогреется максимум до 20°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Переменная облачность. Без осадков. В отдельных районах западных, Киевской и Черкасской областей ночью и утром туман. Ветер юго-восточный (в южных и восточных областях — северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, на побережье морей местами 7-10° тепла, днем 12-17°, на западе страны и в Одесской области до 20°», — отметили синоптики.

По их прогнозу, ночью 3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° (І уровень опасности, желтый), в восточных областях заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве и столичном регионе в этот день осадков не прогнозируют, по области ночью и утром местами будет залегать туман. В столице ночью будет 3-5° тепла, днем около 15°, по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла.

В следующие два дня, 4-5 октября, в Украине сохранится переменная облачность. Будет без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на юге и в Закарпатье до 10°; днем 4 октября 11-16°, 5 октября 9-14° (на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22°).

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В столице и Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 4 октября 11-16°, 5 октября 9-14°.

Осадков не прогнозируют и на 6-7 октября, лишь в Крыму местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, на юге и Закарпатье 4-9° тепла; днем 10-16°, на Закарпатье до 19°. В Киеве и области без осадков, температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

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