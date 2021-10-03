За сутки в Украине привили еще 53 тысячи человек

За минувшие сутки субботы, 2 октября, в Украине привито 52 990 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«52 990 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 2 октября 2021. Одну дозу получили 28 800 человек полностью иммунизированы — 24 190 человек», — указано в сообщении утром в субботу.

Отмечается, что в течение суток работало 500 мобильных бригад, 1 706 пунктов прививки, 385 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу — 7 173 268 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 755 315 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 12 928 583 прививки», — подчеркнули в ведомстве.