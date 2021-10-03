Зеленский назвал «наглой» внешнюю политику Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что без «наглой» международной политики Украины никто не будет замечать, как страна движется вперед. Такое заявление украинский лидер сделал 2 октября во время выездного заседания парламентской фракции «Слуги народа» в Трускавце.
«Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика „наглая“. И я убежден, без сильной международной политики, без такой „наглости“ никто не будет видеть шагов Украины вперед», — приводит слова Зеленского сайт ОП.
У страны, по его словам, нет времени ждать, пока нас примут в Евросоюз. «У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: „давайте подождем еще пять лет“. Вы знаете, что у нас война», — отметил Зеленский.
Глава государства также считает, что Офис президента и Министерство иностранных дел Украины много сделали для международной субъектности страны, это Зеленский назвал «главной победой в текущем году».
Вместе с тем свою работу на посту президента Зеленский оценил на семь-восемь баллов из 12, а работу «Слуги народа» — на три с плюсом по пятибалльной шкале. Тем не менее, по его словам, он хотел бы оставаться на посту до тех пор, пока не выполнит все свои предвыборные обещания.
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