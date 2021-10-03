Зеленский обещает добиваться возвращения Саакашвили в Украину

Киев приложит все усилия для возвращения Михаила Саакашвили в Украину. Такое обещание президент Владимир Зеленский дал в воскресенье на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа».

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров — мы все будем этим заниматься», — заявил Зеленский.

Президент также заявил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию до появления сообщений в СМИ, и считает неправильным его решение вернуться на родину.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.