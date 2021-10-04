За сутки в стране привили еще почти 34 тысячи человек

За минувшие сутки воскресенья, 3 октября, в Украине привито 33 924 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.
«33 924 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 3 октября 2021. Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизированы —16 551 человек», — указано в сообщении утром в понедельник.
Отмечается, что в течение суток работало 330 мобильных бригад, 1 070 пунктов прививки, 358 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 190 643 человека, из них получили одну дозу — 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 771 866 человек.
«Всего сделано 12 962 507 прививок», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 821 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 1 116 человек, 114 умерло,
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016