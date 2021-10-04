За сутки в стране привили еще почти 34 тысячи человек

За минувшие сутки воскресенья, 3 октября, в Украине привито 33 924 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«33 924 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 3 октября 2021. Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизированы —16 551 человек», — указано в сообщении утром в понедельник.

Отмечается, что в течение суток работало 330 мобильных бригад, 1 070 пунктов прививки, 358 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 190 643 человека, из них получили одну дозу — 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 771 866 человек.

«Всего сделано 12 962 507 прививок», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 821 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 1 116 человек, 114 умерло,