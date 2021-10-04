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Кулеба заявил, что иностранные послы в Украине позволяют себе слишком много

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Кулеба заявил, что иностранные послы в Украине позволяют себе слишком много

Иностранные послы в Украине «пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я министр, который меньше всего в Украине встречается с послами „Большой семерки“, хотя это мои непосредственные подопечные. Я считаю, что вообще иностранные послы в Украине пользуются роскошью, которой лишены украинские послы в их странах. И это тоже то, что нужно менять. Это наша внутренняя проблема, потому что мы сами себе ее создали», — сказал Кулеба в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Министр объяснил, что иногда украинские послы не могут попасть к его визави, министрам в других странах мира, потому что есть 33 уровня, с которыми их заставляют переговорить до этого.

«Давайте, наконец, начнем себя уважать. Это никоим образом не влияет на мое личное отношение к иностранным послам здесь, они все замечательные люди, и послы G7 очень хорошие у нас сейчас, я благодарен им за то, что они действительно хотят помогать Украине. Но какие-то базовые правила взаимного уважения должны в отношениях существовать», — подчеркнул министр.

Глава МИД указал, что отказ от партнерозависимости не предусматривает отказа от партнеров.

«Мы должны им быть благодарны за поддержку, мы должны уважать их, но надо прекратить постоянно играть вторым номером по отношению к партнерам», — считает Кулеба.

В то же время министр высказал мнение, что партнерозависимость — это стиль украинской дипломатии, наработанный за многие годы.

«Он не является единственным стилем, мы и в прошлом в ряде случаев показывали характер, но в целом такой стиль был. Я просто вырос в этом, я очень хорошо чувствую, о чем идет речь. Это очень простая ситуация, которую можно описать так: „Давайте что-то сделаем? Пусть сначала сделают партнеры, а мы присоединимся“ или „Давайте скажем партнерам, что мы этим недовольны? Нет. Зачем раздражать партнеров?“ Вот об уходе такой ментальности я говорю, когда говорю, что мы должны избавиться партнерозависимости», — пояснил он.

Глава МИД Украины указал, что Украина не боится быть первой и не боится говорить партнерам правду.

«Мы не боимся быть первыми, не боимся принимать решения инициативно, проанализировав контекст. И мы не боимся говорить партнерам правду. Потому что если ты не соблюдаешь таких линий, то твой статус международных отношений медленно деградирует, и ты можешь сто раз гордиться, что у тебя в лентах новостей нет никаких конфликтов с партнерами или обмена какими-то резкостями, но в сфере реальной политики будет происходить деградация твоего статуса в отношениях», — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что хочет, чтобы Украину уважали, относились к ней, как к равной, чтобы Украиной восхищались, потому что она не боится быть первой.

«То, что мне сейчас навязывают ярлык, что я хочу всех со всеми перессорить, это просто элемент внутриполитической борьбы. Но я хочу только одного — чтобы Украину уважали, относились к ней, как к равной, чтобы Украиной восхищались, потому что она не боится быть первой», — добавил он.

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В то же время на вопрос о том, вызывает ли недовольство со стороны партнеров, когда Украина говорит сейчас постоянно о членстве в НАТО, Кулеба указал, что «партнеры тоже говорят нам иногда что-то, что вызывает у нас недовольство, но они продолжают нам это говорить».

«Разговор президента Байдена и президента Зеленского в этом плане был очень искренним, потому что президент Зеленский говорил какие-то вещи очень прямо, и президент Байден говорил в ответ очень прямо. Я очень доволен, что этот разговор состоялся именно так, без похлопываний по плечу и дипломатических реверансов. Нужно научиться говорить на равных. Это то, что не замечают СМИ, эксперты. Если ты не ведешь равный разговор, твой статус начинает деградировать. Это не видно сразу, тебя не унижают напрямую, но твой статус начинает деградировать, начиная от уровня, на котором принимают посла, до больших политических инициатив», — пояснил он.

Министр подчеркнул, что Украина очень ценит партнерство, и знает, что партнеры очень ценят Украину, но нужно научиться действовать первыми.

«Например, решение о закрытии авиасообщения с Беларусью мы приняли до того, как его принял ЕС. Ты видишь что-то — ты действуешь, идешь вперед. Это другая культура ведения международных дел», — сказал он.

Дмитрий Кулеба
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