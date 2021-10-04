В четверг пройдет внеочередное заседание Верховной Рады

Верховная Рада 7 октября планирует собраться на внеочередное заседание, начало запланировано на 16:00. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда в 16:00», — заявил Разумков.

СМИ пишут о том, что во время этого заседания парламент может рассмотреть отставку спикера Дмитрия Разумкова.