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В Украине снова растет число новых случаев заболевания СOVID-19

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В Украине снова растет число новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 229 человек, 317 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 918, медработников — 207). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 881 человек; летальных случаев — 317; выздоровели — 4 229 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 469 856 человек, выздоровело 2 268 752 человека, летальных случаев — 57 206.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

коронавирус
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