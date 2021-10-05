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В Украине сделано 13 миллионов прививок

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В Украине сделано 13 миллионов прививок

За минувшие сутки понедельника, 4 октября, в Украине привито 100 331 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«100 331 человек вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки 4 октября 2021. Одну дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы — 48 859 человек», — указано в сообщении утром во вторник.

Отмечается, что в течение суток работало 831 мобильная бригада, 2 925 пунктов прививки, 339 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привито 7 242 115 человек, из них получили одну дозу — 7 242 113 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 13 062 838 прививок», — подчеркнули в ведомстве.

вакцинация
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