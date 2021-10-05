В России зафиксировали очередной рекорд по смертям от COVID-19

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 895 человек, свидетельствуют данные местного оперативного штаба. Этот результат стал максимальным с момента начала пандемии в стране, до сих пор рекордным уровнем смертности от COVID-19 за сутки считался показатель 890 жертв, о котором было объявлено 3 октября.

В конце сентября и начале октября смертность от COVID-19 в России била рекорды четыре дня подряд: 28 сентября было зафиксировано 852 смерти, 29 сентября — 857, 30 сентября — 867 смертей, а 1 октября — 887 смертей. 2 и 4 октября отмечалось небольшое снижение, которое затем вновь сменялось ростом.

Больше всего летальных исходов за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (72, максимум с 4 августа) и Санкт-Петербурге (58).

Всего, по данным федерального оперативного штаба, в России с начала пандемии от COVID-19 скончались 211 696 человек. Однако Росстат только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал почти 367,5 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

За последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев заражения COVID-19.