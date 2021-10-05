ЕС оставит Украину в «зеленом списке» минимум на две недели

Евросоюз пока не планирует исключать Украину из своего списка безопасных направлений для путешествий в связи с COVID-19. По крайней мере, ближайшие две недели.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока „выживает“ и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели», — написал журналист.

Напомним, недавно Европейский союз обновил «зеленый» список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы, исключив из него Молдову и Боснию и Герцеговину.