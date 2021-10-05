Две фракции хотят срочно провести согласительный совет парламента

Депутатская фракция «Слуга народа» и группа «Довира» инициируют срочное проведение во вторник, 5 октября, заседания согласительного совета Верховной Рады, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» народный депутат Александр Качура.

Парламентарий также предоставил агентству фотокопию совместного заявления «Слуги народа» и «Довиры», подписанного соответственно их руководителями — Давидом Арахамией и Олегом Кулиничем.

«Согласно части седьмой статьи 73 Регламента Верховной Рады Украины, заседание согласительного совета созывается председателем Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия — первым заместителем или заместителем председателя Верховной Рады Украины или по инициативе представителей двух или более депутатских фракций (депутатских групп) в случае необходимости. Депутатская фракция „Слуга народа“ и депутатская группа „Довира“... инициируют срочно и безотлагательно созыв заседания согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) 05.10.2021», — отмечается в документе.

На заседание согласительного совета они предлагают вынести предварительно разосланный членам проект повестки дня пленарных заседаний ВР на 5-8 октября.

Как сообщалось, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл пленарное заседание парламента во вторник днем из-за отсутствия согласованной повестки дня.