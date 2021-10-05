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Украина присоединилась к решению ЕС продлить антироссийские санкции

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Украина присоединилась к решению ЕС продлить антироссийские санкции

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к продлению на полгода санкций в отношении физических лиц и организаций РФ за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщил во вторник Совет ЕС.

«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС — Ред.) Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Норвегия... а также Украина присоединились к решению Совета ЕС», — говорится в заявлении от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Они будут гарантировать, что их национальная политика соответствовала данному решению Совета», — отмечается в документе.

Совет ЕС 10 сентября сообщил, что одобрил решение о продлении соответствующих санкций на полгода.

«Совет сегодня решил продлить еще на полгода, до 15 марта 2022 года, санкции против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорилось в распространенном тогда сообщении Совета ЕС.

На данный момент в санкционном списке — 177 физических и 48 юридических лиц.

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Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны Европейского союза, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.

В предыдущий раз эти санкции продлевались в марте 2021 года — до 15 сентября 2021 года.

Индивидуальные санкции ЕС из-за действий РФ в Украине впервые были введены 17 марта 2014 года.

Россия, ЕС, санкции
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