Украина присоединилась к решению ЕС продлить антироссийские санкции

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к продлению на полгода санкций в отношении физических лиц и организаций РФ за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщил во вторник Совет ЕС.
«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС — Ред.) Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Норвегия... а также Украина присоединились к решению Совета ЕС», — говорится в заявлении от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Они будут гарантировать, что их национальная политика соответствовала данному решению Совета», — отмечается в документе.
Совет ЕС 10 сентября сообщил, что одобрил решение о продлении соответствующих санкций на полгода.
«Совет сегодня решил продлить еще на полгода, до 15 марта 2022 года, санкции против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорилось в распространенном тогда сообщении Совета ЕС.
На данный момент в санкционном списке — 177 физических и 48 юридических лиц.
Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны Европейского союза, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.
В предыдущий раз эти санкции продлевались в марте 2021 года — до 15 сентября 2021 года.
Индивидуальные санкции ЕС из-за действий РФ в Украине впервые были введены 17 марта 2014 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016