США продлили запрет на полеты над частью юго-востока Украины

Власти США приняли решение продлить еще примерно на два года запрет на нахождение американской авиации в некоторых зонах в районе полетной информации Днепра. Об этом сообщается в официальном уведомлении Федерального авиационного управления (ФАУ) США, которое опубликовано во вторник в Федеральном реестре — сборнике документов американского правительства.
«ФАУ продлевает срок действия данных специальных федеральных авиационных норм с 27 октября 2021 года до 27 октября 2023 года», — говорится в документе. Указанное решение принято из-за наличия угрозы для авиации в свете «продолжения боевых действий» на украинской территории и «повышенной напряженности между РФ и Украиной». «В связи с этими обстоятельствами сохраняется непреднамеренная угроза для полетов гражданской авиации США из-за возможного просчета или неверной идентификации», — говорится в документе.
Запрет действует для всех пассажирских и грузовых авиакомпаний США, а также касается летчиков с американскими лицензиями, за исключением тех, которые работают на иностранных перевозчиков. Указанные ограничения были введены ФАУ в 2014 году и позднее продлевались. До конца октября 2020 года запрет также распространялся на определенные зоны в районе полетной информации Симферополя.
Район полетной информации — воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
Вместе с тем американские власти разрешают при необходимости взлет и посадку в международных аэропортах Харькова, Днепропетровска и Запорожья «при условии одобрения со стороны и в соответствии с условиями, установленными компетентными органами Украины». Кроме того, допускается возможность игнорирования указанных норм в чрезвычайной ситуации. В этом случае представители авиаперевозчика должны уведомить власти о причинах произошедшего.
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