Суворо за призначенням: чому важливо правильно обрати промисловий рукав

В різних сферах промисловості здійснюється транспортування всіляких рідин, газів, маслянистих та інших речовин, що можна забезпечити тільки при використанні спеціальних шлангів. Промислові рукава є гнучкими трубопроводами, які мають специфічні експлуатаційні характеристики. Одними з найбільш популярних видів промислових шлангів на світовому ринку вважаються вироби шведського виробництва Hydroscand. Компанія виготовляє широкий спектр обладнання та комплектуючих, які застосовуються в різних сферах промисловості.

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Як підібрати рукава промислового призначення

Для транспортування різних рідин та газів використовуються шланги, які відрізняються матеріалом виготовлення, структурою та експлуатаційними характеристиками. Щоб підібрати відповідний варіант, слід враховувати чотири основні параметри:

номінальну температуру;

тип робочого середовища;

максимальний тиск;

типорозмір трубопроводу.

Визначення робочої температури

Обираючи промислові рукава, слід визначитися з двома температурними показниками:

Експлуатаційним. При дуже високій або низькій температурі навколишнього повітря зовнішнє покриття виробів може втрачати свої властивості, скорочуючи термін служби промислових шлангів.

Внутрішнім. Температура середовища набагато більше впливає на робочий ресурс рукавів, тому її значення не повинно виходити за рамки максимально та мінімально допустимих номінальних показників.

Тип робочого середовища

У різних сферах промисловості потрібно транспортувати нейтральні, слабо або сильно агресивні рідини та гази (включаючи спеціалізовані масла, хімічні речовини та ін.). Тому вкрай важливо, щоб рукава відповідали конкретному середовищу. При цьому сумісність повинна забезпечуватися не тільки з внутрішнім покриттям промислових шлангів, а й з місцями стикування, фітингами, елементами ущільнювачів. Для правильного вибору слід враховувати таблицю хімічної сумісності та чутливості.

Номінальний робочий тиск в системі

При замовленні промислових шлангів потрібно точно розрахувати робочий тиск, який буде створюватися всередині гнучкого трубопроводу, з урахуванням можливих перенапруг. При цьому бажано робити невеликий запас (10-20%), щоб продовжити термін служби рукавів. Це також обумовлено тим, що показник витримування внутрішнього тиску промислових шлангів в зборі трохи менше, ніж номінальний експлуатаційний показник окремо взятого виробу.

Визначення необхідного типорозміру

При виборі промислових рукавів важливо враховувати відповідність типу та розміру фітингів. Для цього використовуються різні стандарти та системи вимірювань. Найчастіше враховується внутрішній діаметр шлангів (вказується в маркуванні на поверхні виробу), від якого залежить потужність потоку, швидкість та об'єм транспортування рідини. Також при виборі враховується напрямок фітингів, загальна довжина гнучкого трубопроводу на конкретній ділянці.