7,3 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины

За минувшие сутки вторника, 5 октября, в Украине привито 117 234 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«117 234 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 5 октября 2021. Одну дозу получили 58659 человек полностью иммунизированы — 58 575 человек», — указано в сообщении утром в среду.

Отмечается, что в течение суток работало 887 мобильных бригад, 2 938 пунктов прививки, 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7300774 человека, из них получили одну дозу — 7300772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5879300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 13180072 прививки», — подчеркнули в ведомстве.