В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки зафиксирован в России, он составил 929 новых случаев, всего за пандемию скончались 212 625 заболевших, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 929 смертей... За весь период по России умерло 212 625 человек», — говорится в сообщении.

Вчера в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 895 человек. Этот результат был максимальным с момента начала пандемии в стране, до сих пор рекордным уровнем смертности от COVID-19 за сутки считался показатель 890 жертв, о котором было объявлено 3 октября.

В конце сентября и начале октября смертность от COVID-19 в России била рекорды четыре дня подряд: 28 сентября было зафиксировано 852 смерти, 29 сентября — 857, 30 сентября — 867 смертей, а 1 октября — 887 смертей. 2 и 4 октября отмечалось небольшое снижение, которое затем вновь сменялось ростом.