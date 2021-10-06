Мраморный пол - как символ роскоши и аристократизма

Издавна мрамор считается символом богатства и изысканности. Во всех концах планеты в красивых сооружениях присутствует этот материал. К примеру, Версальский дворец и Тадж Махал украшены мраморными полами. Более того, стенами из мрамора может похвастаться Пизанская башня. И это не случайно. В красоте и прочности с мрамором не может соревноваться ни один другой строительный материал.
Красивый мраморный пол начал свой путь в наши дома как известняк. Миллионы лет преобразований от сильного жара и давления, дали плотный безупречный камень. Который раскрывает свою природную красоту если его отполировать до блеска. Этот природный материал добывают в карьерах, а затем отправляют на обработку на камнеобрабатывающие фабрики. Там из цельных кусков вырезают слэбы или плитку. Далее, достаточно податливый материал может принимать любую форму. К слову, импортер мрамора GRANIT-MRAMOR COMPANY располагает широким ассортиментом мрамора со всего мира.
Чаще всего мрамором облицовывают полы во "влажных" помещениях, такие как ванные комнаты, кухни, хаммамы. Но, каменные полы — не редкость для гостинной или спальни. В данном случае, желательно уравновесить атмосферу более мягкими материалами. К примеру деревом, текстилем и прочее. Так же мрамор популярен в местах средней проходимости, таких как рестораны, гостиницы, бизнесс центры.
Плитка из мрамора имеет самую широкую палитру цветов и оттенков. Благодаря этому природный камень не будет сковывать фантазию дизайнера. С этим природным камнем можно воплотить в жизнь даже самые оригинальные идеи. Особой популярностью в интерьере пользуется плитка из белого мрамора. Она визуально вытягивает и расширяет пространство, вдыхает воздух даже в самые тесные помещения. Зачастую плитка мрамор в ванной комнате - это идеальное решение, так как этот материал водонепроницаемый и неуязвим при контакте с водой. К тому же, плитка белый мрамор верное решение и для кухонь. Пол из мрамора на кухне обладает сразу несколькими преимуществами: покрытие не боится влаги, износостойкое, прочное, не слишком сложное в уходе.
Еще один бонус - этот материал сейчас на пике популярности. И прекрасно вписывается практически в любой интерьерный стиль, от классики до контемпорари. Натуральный камень предоставляет флер изысканности и благородства. Мраморную плитку купить можно немного дороже, чем другие синтетические напольные покрытия, но долговечность и экологичность с лихвой окупят все затраты.
Кроме этого, мраморный пол обладает притягательной природной энергетикой. Это экологичный и безопасный натуральный материал, формирующий благоприятную атмосферу для проживания. Узнать больше о том, какой материал выбрать для мраморного пола Вы можете на сайте камнеобрабатывающего производства GRANIT-MRAMOR COMPANY https://granite-company.com.ua.