Мраморный пол - как символ роскоши и аристократизма

Издавна мрамор считается символом богатства и изысканности. Во всех концах планеты в красивых сооружениях присутствует этот материал. К примеру, Версальский дворец и Тадж Махал украшены мраморными полами. Более того, стенами из мрамора может похвастаться Пизанская башня. И это не случайно. В красоте и прочности с мрамором не может соревноваться ни один другой строительный материал.

Красивый мраморный пол начал свой путь в наши дома как известняк. Миллионы лет преобразований от сильного жара и давления, дали плотный безупречный камень. Который раскрывает свою природную красоту если его отполировать до блеска. Этот природный материал добывают в карьерах, а затем отправляют на обработку на камнеобрабатывающие фабрики. Там из цельных кусков вырезают слэбы или плитку. Далее, достаточно податливый материал может принимать любую форму. К слову, импортер мрамора GRANIT-MRAMOR COMPANY располагает широким ассортиментом мрамора со всего мира.

Почему для пола выбирают мрамор?

Изумительная красота материала.

Мрамор легко поддается реконструкции.

Температурная устойчивость, огнеупорность, позволяющая отделыввть мрамором камины.

Способность гасить акустические колебания.

Влагостойкость, подходящая для облицовки ванных, саун, бассейнов.

Гигиеничность.

Экологичность.

Долговечность, высокая износостойкость, что позволяет выдерживать нагрузки низкой и средней проходимости.

Чаще всего мрамором облицовывают полы во "влажных" помещениях, такие как ванные комнаты, кухни, хаммамы. Но, каменные полы — не редкость для гостинной или спальни. В данном случае, желательно уравновесить атмосферу более мягкими материалами. К примеру деревом, текстилем и прочее. Так же мрамор популярен в местах средней проходимости, таких как рестораны, гостиницы, бизнесс центры.

Плитка из мрамора имеет самую широкую палитру цветов и оттенков. Благодаря этому природный камень не будет сковывать фантазию дизайнера. С этим природным камнем можно воплотить в жизнь даже самые оригинальные идеи. Особой популярностью в интерьере пользуется плитка из белого мрамора. Она визуально вытягивает и расширяет пространство, вдыхает воздух даже в самые тесные помещения. Зачастую плитка мрамор в ванной комнате - это идеальное решение, так как этот материал водонепроницаемый и неуязвим при контакте с водой. К тому же, плитка белый мрамор верное решение и для кухонь. Пол из мрамора на кухне обладает сразу несколькими преимуществами: покрытие не боится влаги, износостойкое, прочное, не слишком сложное в уходе.

Еще один бонус - этот материал сейчас на пике популярности. И прекрасно вписывается практически в любой интерьерный стиль, от классики до контемпорари. Натуральный камень предоставляет флер изысканности и благородства. Мраморную плитку купить можно немного дороже, чем другие синтетические напольные покрытия, но долговечность и экологичность с лихвой окупят все затраты.

Кроме этого, мраморный пол обладает притягательной природной энергетикой. Это экологичный и безопасный натуральный материал, формирующий благоприятную атмосферу для проживания. Узнать больше о том, какой материал выбрать для мраморного пола Вы можете на сайте камнеобрабатывающего производства GRANIT-MRAMOR COMPANY https://granite-company.com.ua.