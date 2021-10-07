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Financial Times связала падение цен на газ со словами Путина

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Financial Times связала падение цен на газ со словами Путина

Резкое падение цен на газ после такого же резкого взлета утром 6 октября произошло после того, как президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия может помочь Европе стабилизировать цены, пишет Financial Times.

В первой половине дня среды биржевая цена на газ взлетела до исторических $1969 за 1 тыс. куб. м, однако днем она рухнула на $600, отыграв весь утренний рост. К 14:35 стоимость 1 тыс. куб. м газа достигла $1325.

Как указывает газета, это произошло после того, как Путин заявил, что Россия может способствовать стабилизации ситуации. «Давайте подумаем о возможном увеличении предложения на рынке, но сделать это нужно аккуратно... Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — сказал президент РФ во время совещания по вопросам развития электроэнергетики.

Он также подчеркнул, что за девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил прокачку газа через газотранспортную систему Украины более чем на 8%.

Трансляция выступления Путина на совещании по вопросам энергетики началась накануне в районе 14:45 по Киеву. Резкий рост фьючерсов на газ, произошедший накануне, начался утром и достиг пика к 11:30, когда стоимость одной тысячи кубометров превышала $1900. Однако сразу после этого произошла резкая смена тренда, и уже в 11:40 стоимость опустилась до $1800, а еще примерно через 10 минут — до $1679. К 14:30, непосредственно перед выступлением Путина, цена фьючерсов уже растеряла большую часть утреннего роста и опустилась до $1500.

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В середине сентября группа депутатов Европарламента попросила Европейскую комиссию расследовать роль «Газпрома» в сложившейся на рынке ситуации. Парламентарии заявили, что компания может быть виновна в рекордном росте цен и использовать его, чтобы побыстрее получить разрешение на запуск газопровода «Северный поток-2».

газ, Владимир Путин
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