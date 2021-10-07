В Украине уже почти 6 миллионов человек получили две дозы вакцины

За минувшие сутки вторника, 6 октября, в Украине привито 122 298 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«122 298 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 6 октября 2021. Одну дозу получили 59 428 человек, полностью иммунизированы — 62 870 человек», — указано в сообщении утром в четверг.

Отмечается, что в течение суток работало 914 мобильных бригад, 3 038 пунктов прививки, 351 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 360 202 человека, из них получили одну дозу — 7 360 200 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 942 170 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 13 302 370 прививок», — подчеркнули в ведомстве.