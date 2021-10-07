Евросоюз обсуждает пятый пакет санкций против Беларуси

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что ведется обсуждение пятого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против белорусского руководства в связи с миграционной ситуацией на границе.

«Обсуждается пятый транш санкций на европейском уровне», — сказал он в четверг в эфире польской радиостанции Wnet, отвечая на вопрос, какие действия предпринимает Польша в связи с миграционной ситуацией на польско-белорусской границе. По словам Пшидача, уже было несколько пакетов индивидуальных санкций и один экономический. «Также США в последнее время ввели дополнительные экономические санкции, которые вскоре вступят в силу (в ноябре-декабре)», — добавил он.

«Думаю, что это будет очень чувствительно для режима Лукашенко. Плюс, конечно, дипломатическое давление, давление международных организаций, которые, на мой взгляд, должны в первую очередь активироваться на минском направлении», — указал Пшидач.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Этим летом поток нелегальных мигрантов в Литву и Польшу через территорию Беларуси резко вырос.