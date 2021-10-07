Джо Байден определился с кандидатурой нового координатора США по санкциям

Президент США Джо Байден предложил назначить на пост координатора США по санкциям Джеймса О’Брайена. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Координатор отдела санкционной политики — должность в Госдепартаменте США. Занимающий этот пост имеет дипломатический ранг посла и отвечает за координацию санкционной политики США с другими странами. Кандидатуру О’Брайена теперь должны утвердить в Конгрессе.

Сейчас Джеймс О’Брайен занимает пост вице-председателя международной консалтинговой компании Albright Stonebridge Group, он также один из основателей компании. Он специализируется на сферах здравоохранения, медиакоммуникаций, информационных технологий, финансового сектора, потребительских товаров и окружающей среды, входит в правление и в инвесткомитет Albright Capital Management LLC — инвестиционной компании, которая специализируется на рынках развивающихся стран.

Ранее он дважды занимал должность специального представителя президента США. В 2015-2017 годах, в администрации Барака Обамы, он был спецпосланником президента по вопросам освобождения американцев, плененных за рубежом. В период с 1989 по 2001 О’Брайен, при администрации Джорджа Буша — старшего, был старшим советником госсекретаря страны, заместителем главы отдела политического планирования, а также специальным представителем президента США на Балканах.

С 2013 по 2017 год пост координатора отдела санкционной политики занимал Дэниел Фрид. В 2017 году отдел был упразднен госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По его словам, этот шаг обусловлен тем, что департамент санкционной политики не успел к 1 октября того года «применить новые меры против России, одобренные конгрессом в августе».