В Украине за сутки 16 362 новых случая заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 16 362 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 720 человек, 241 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 553, медработников — 431). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3 526 человек; летальных случаев — 241; выздоровели — 4 720 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 514 005 человек, выздоровело 2 282 482 человека, летальных случаев — 58 081.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.