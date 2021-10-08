К «оранжевой» зоне карантина отнесли 13 областей

По состоянию на 8 октября, к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены 13 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 8 октября, к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 353 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 230 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области — 738 на 10 тыс. населения, Луганской — 742, Харьковской — 480, Сумской — 475.

По состоянию на 7 октября, загруженность коек с кислородом, которая определена на уровне 65%, превышена в двух регионах — Одесской (67,1%) и Харьковской области (66,2%).

Уровень госпитализации превышен в 9 регионах: Днепропетровской области — 66 на 100 тыс. населения, при определенном показателе 60 на 100 тыс., Донецкой — 67,4, Житомирской — 68,6, Запорожской — 71,8, Луганской — 67,7, Сумской — 63,7, Харьковской — 86,6, Херсонской — 78,7, Черновицкой областях — 70,7.

Как сообщал Капитал, за сутки 7 октября 2021 года в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2514005 человек, из них выздоровели 2 282 482, умерли 58 081 человек.