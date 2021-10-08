В РФ зафиксировали новый максимум смертей за пандемию

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 936 против 924 днем ранее, до 214 485. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных местного оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 27 246, до 7 717 356. В РФ выявляют более 27 тыс. заболевших второй день подряд.