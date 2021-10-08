На должность первого вице-спикера Рады претендуют два человека

На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендуют две кандидатуры — Александр Корниенко (фракция «Слуга народа») и София Федына («Европейская солидарность»).

«Фракция „Слуга народа“ вносит предложение о кандидатуре Корниенко Александра Сергеевича на должность первого заместителя председателя Верховной Рады», — сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании в пятницу.

Как передает «Интерфакс-Украина», в свою очередь сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила о выдвижении от фракции на должность первого вице-спикера Софии Федыны.

«Наша политическая сила выдвигает на должность перового заместителя председателя Верховной Рады профессионала, патриота Софию Федыну», — заявила Геращенко.

Стефанчук объявил 30-минутный перерыв в заседании, во время которого аппарат Верховной Рады подготовит материалы по предлагаемым кандидатурам.