На должность первого вице-спикера Рады претендуют два человека

На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендуют две кандидатуры — Александр Корниенко (фракция «Слуга народа») и София Федына («Европейская солидарность»).
«Фракция „Слуга народа“ вносит предложение о кандидатуре Корниенко Александра Сергеевича на должность первого заместителя председателя Верховной Рады», — сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании в пятницу.
Как передает «Интерфакс-Украина», в свою очередь сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила о выдвижении от фракции на должность первого вице-спикера Софии Федыны.
«Наша политическая сила выдвигает на должность перового заместителя председателя Верховной Рады профессионала, патриота Софию Федыну», — заявила Геращенко.
Стефанчук объявил 30-минутный перерыв в заседании, во время которого аппарат Верховной Рады подготовит материалы по предлагаемым кандидатурам.
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