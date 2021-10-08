Медведчуку предъявят новые обвинения

Сотрудники правоохранительных органов вручили повестку главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку на 11 октября, чтобы предъявить ему новые обвинения. Об этом в пятницу заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ринат Кузьмин.
По его словам, уже сегодня прокуроры пытались предъявить Медведчуку новые обвинения в государственной измене и содействии терроризму. «Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение. Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник. Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку вручат-таки новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен», — сообщил Кузьмин в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех связанных с Медведчуком телеканалов: «112 Украина», Newsone и ZIK.
СНБО 19 февраля ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.
11 мая нардепы Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.
2 сентября Печерский районный суд Киева продлил до 31 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Медведчуку.
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