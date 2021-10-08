Инфляция в Украине ускорилась до 11%

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам сентября 2021 года ускорился до 11% с 10,2% в августе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Согласно ее данным, после дефляции 0,2% за август в сентябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне 1,2%, тогда как в сентябре прошлого года инфляция составляла 0,5%.
Помимо этого Госстат в прошлом месяце зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1,3% после нулевой базовой инфляции в августе-2021. В сентябре прошлого года базовая инфляция составляла 1,1%.
Как сообщалось, в августе и июле потребительские цены выросли на 10,2%, июне - на 0,2%, в мае – на 1,3%.
В целом за первых восемь месяцев этого года инфляция в Украине составила 7,5%, базовая – 5,5%.
Нацбанк Украины прогнозировал инфляцию в сентябре-октябре на уровне 10-11% с дальнейшим снижением ниже 10%.
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