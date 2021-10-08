На завод «Большевик» уже есть 15 покупателей

Более 15 потенциальных инвесторов проявили заинтересованность в приобретении АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ПКМЗ, ранее — завод «Большевик») на приватизационном аукционе, сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

«В результате качественной подготовки (объекта к приватизации — ИФ) уже более 15 потенциальных инвесторов проявили заинтересованность в этом активе, о чем свидетельствуют подписанные ими соглашения о неразглашении информации для получения детальных данных по объекту», — сообщается в пресс-релизе ФГИ в пятницу.

Пресс-служба напоминает, что ФГИ провел «комплексную работу для стабилизации этого актива, отстоял в судах государственный интерес и вернул незаконно отчужденное имущество, обеспечил глубокий аудит предприятия и, несмотря на все преграды, подготовил завод „Большевик“ к приватизационному аукциону».

Пресс-служба ФГИ также заявляет о попытках препятствовать прозрачной приватизации предприятия, и называет их свидетельством «беспомощности отлученных от масштабного госактива теневиков».

«Именно таким масштабным объектом является завод „Большевик“, который десятилетиями разрушался и был доведен до критического состояния: 500 млн грн задолженности, арестованное имущество и разрушенное производство превратили этот объект в руины — лишь ради незаконных доходов отдельных лиц», — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, стартовая цена АО «ПКМЗ», который ФГИ выставляет на приватизационный аукцион 27 октября, установлена на уровне 1,39 млрд грн.

Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен, в частности, инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть имеющего потенциал производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

Условиями также предусмотрено погашение задолженностей АО «ПКМЗ» перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.)

Завод в настоящее время в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Также сдает помещения в аренду.