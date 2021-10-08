Медведчуку предъявлено новое подозрение

Народному депутату Украины предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля на оккупированную территорию, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook в пятницу.

В сообщении не указывается имя народного депутата, но, как сообщают СМИ, речь идет о представителе парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.

В свою очередь на сайте СБУ отмечается, что речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

«В частности, после того, как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Однако РФ должна планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну „веерных“ отключений электроэнергии в нашей стране. Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины», — сообщили там.

СБУ выложила аудиозапись разговоров, которые должны подтверждать существование «угольной схемы» и заинтересованность в ней власти РФ.

По данным спецслужбы, экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается о реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку бизнесмена Сергея Кузяры на оккупированной территории были выбраны 2 фактически не работающих угольных предприятия. Их руководителями назначены представители оккупационных властей ОРДЛО, им открыты банковские счета и заключены с ними договора на поставку угля.

Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийские террористы всего были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.

«Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в „ЛДНР“ и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.д.) впоследствии были реализованы», — сообщил глава СБУ Иван Баканов.