Прокуратура будет просить об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 миллиард

Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения народному депутату Украины фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн в рамках нового предъявленного подозрения о государственной измене и содействию финансированию террористических организаций, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
«Если оценивать все то, что мы услышали, совокупность тех материалов, которые есть, я бы просил безальтернативный вариант, в виде ареста», — сказала Венедиктова на совместной пресс-конференции с главой СБУ Иваном Бакановым, отвечая на вопрос о том, о какой мере пресечения будет просить следствие.
В то же время генпрокурор уточнила, что «нельзя по такой категории дел идти безальтернативно».
«Поэтому прокуратура пойдет в суд с ходатайством о содержании по стражей или залогом в 1 млрд грн», — сказала Венедиктова.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля на оккупированную территорию.
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