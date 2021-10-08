По новому делу Медведчука могут привлечь Порошенко и Гонтареву

В рамках расследования дела по новому подозрению в адрес народного депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

«В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, по состоянию на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, с учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет», — сказал Баканов на пресс-конференции в пятницу.

Глава СБУ добавил: «Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам на еще один брифинг и сообщим об этом обществу».

Как сообщалось, Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года.