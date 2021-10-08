Евросоюз на саммите Украина-ЕС будут представлять его руководители

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будут представлять Европейский Союз на саммите Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12 октября, сообщил Европейский совет.

«23-й саммит между Евросоюзом и Украиной состоится в Киеве 12 октября 2021 года. ЕС будет представлен президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский», — говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Указывается, что саммит подтвердит неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, а также непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обсуждения будут сосредоточены вокруг результатов, достигнутых в реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и его углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (AA/DCFTA), а также следующих шагов; дальнейших усилений экономической интеграции (в контексте AA/DCFTA) в различных областях, включая климат, энергетику, телекоммуникации, связь, авиацию, образование и исследования.

Кроме того, на саммите обсудят дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, дальнейшее укрепление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, сотрудничество в борьбе с последствиями пандемии COVID-19, а также саммит Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря.