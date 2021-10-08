Войти
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину
энергетика
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа
позиция
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

евроинтеграция
RSS

Евросоюз на саммите Украина-ЕС будут представлять его руководители

339
Евросоюз на саммите Украина-ЕС будут представлять его руководители

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будут представлять Европейский Союз на саммите Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12 октября, сообщил Европейский совет.

«23-й саммит между Евросоюзом и Украиной состоится в Киеве 12 октября 2021 года. ЕС будет представлен президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский», — говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Указывается, что саммит подтвердит неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, а также непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обсуждения будут сосредоточены вокруг результатов, достигнутых в реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и его углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (AA/DCFTA), а также следующих шагов; дальнейших усилений экономической интеграции (в контексте AA/DCFTA) в различных областях, включая климат, энергетику, телекоммуникации, связь, авиацию, образование и исследования.

Читайте также: По новому делу Медведчука могут привлечь Порошенко и Гонтареву

Кроме того, на саммите обсудят дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, дальнейшее укрепление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, сотрудничество в борьбе с последствиями пандемии COVID-19, а также саммит Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря.

Урсула фон дер Ляйен, Украина-ЕС, Шарль Мишель
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016