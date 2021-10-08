В России от COVID с начала года уже умерли более 250 тысяч человек

В августе 2021 года в России умерли 49 389 человек, которые на момент смерти болели COVID-19, — это на 3% меньше уточненного июльского показателя смертности с коронавирусом в 51 044 умерших, который является рекордным за все время пандемии в России. Об этом в пятницу, 8 октября, в ежемесячном оперативном отчете по естественному движению населению сообщил Росстат. Всего с начала года смертность среди заболевших коронавирусом превысила 250 тыс. человек против 163,3 тыс. за весь прошлый год.

В июле ковидная смертность в России резко подскочила, впервые превысив 50 тыс., на фоне распространения более опасного дельта-штамма коронавируса. За два последних летних месяца число смертей среди заболевших коронавирусом в этой стране превысило 100 тыс. случаев.

По данным за август, 97% общего прироста смертности в стране к тому же месяцу прошлого года пришлось на смертность с COVID. До весны 2021 года официальная ковидная смертность объясняла избыточную смертность на 60-70%.

Естественная убыль населения (разница между рождаемостью и смертностью) в России за восемь месяцев 2021 года достигла 595,4 тыс. человек — на 71,6% больше, чем за тот же период годом ранее (-346,9 тыс. человек), следует из данных Росстата.