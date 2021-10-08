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В Беларуси ношение масок в общественных местах станет обязательным

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В Беларуси ношение масок в общественных местах станет обязательным

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах становится обязательным в Беларуси с 9 октября для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом объявил в пятницу заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», — приводит слова главы белорусского Минздрава агентство БелТА. Соблюдать правила необходимо будет и в общественном транспорте всех видов, включая такси.

Тарасенко сообщил, что министерство здравоохранения внесло изменения и дополнения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Это связано с тем, что во всех регионах страны и Минске наблюдается неблагополучная эпидемическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Изменения вступят в силу с 9 октября. В обновленных белорусских санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с другими организациями, прежде всего МВД и Минтрансом. «На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», — отметил Тарасенко.

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За последние сутки в Беларуси выявлены 1 995 случаев заражения коронавирусом, выписаны 1 645 пациентов, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения страны. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 553 795 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 529 853 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 259 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Беларусь, коронавирус
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Пятница, 8 октября 2021
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