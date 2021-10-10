В Украине за сутки 11 344 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 2 581 человек, 162 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 9 октября 2021 в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 149, медработников — 122). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3 712 человек; летальных случаев — 162; выздоровело —2 581 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 541 257 человек, выздоровело 2 290 427 человек, летальных случаев — 58 493.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.