В Украине за сутки 8 832 новых случая заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 832 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 863, медработников — 78). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 672 человека; летальных случаев — 207; выздоровели — 2 053 человека», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 550 089 человек, выздоровели 2 292 480 человек, летальных случаев — 58 700.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.