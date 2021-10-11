Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд

Ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн вручено находящемуся под домашним арестом народному депутату фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.
«Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую», — написал Кузьмин в своем Телеграм-канале в понедельник.
Напомним, что Медведчуку ранее было предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля на оккупированную территорию.
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