Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд

Ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн вручено находящемуся под домашним арестом народному депутату фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

«Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую», — написал Кузьмин в своем Телеграм-канале в понедельник.

Напомним, что Медведчуку ранее было предъявлено подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля на оккупированную территорию.