В Украине за сутки почти 12 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 419 человека, 352 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 11 октября 2021 в Украине зафиксировано 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 262, медработников — 227). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 274 человека; летальных случаев — 352; выздоровели — 5 419 человека», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 562 085 человек, выздоровели 2 297 899 человек, летальных случаев — 59 052.

В телеграмме Минздрава добавили также, что с начала прививочной кампании привито 7 609 049 человек, из них получили одну дозу — 7 609 047 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 198 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 13 807 133 прививки», — подчеркнули в Минздраве.